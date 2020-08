Casal é morto a tiros em chácara na zona rural de Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado o crime

Francisca Lucirene Alves do Nascimento e seu marido, Arlindo Setubal dos Santos, foram achados sem vida na manhã desta quarta-feira (12) em propriedade rural do casal em Parauapebas, no sudeste paraense. O casal de pioneiros do município, que viviam há décadas em Parauapebas, foram mortos a tiros na casa onde se isolaram devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com informações colhidas junto ao 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os dois foram mortos, provavelmente, durante a madrugada, na chácara na comunidade rural de Barra do Cedro. Foi um caseiro quem encontrou os corpos dentro de um quarto e avisou um dos filhos de Lucirene que a mãe e o padrasto dele haviam morrido. O jovem então acionou a PM, que foi ao local e preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil.

Segundo a PM, os dois estavam amarrados e tinham marcas de tiros. Uma foto da cena do crime mostra que Arlindo estava com as mãos amarradas para trás do corpo, enquanto Lucirene estava mais perto da porta, também caída no chão.

Até o momento, a principal hipótese é que o casal foi vítima de um latrocínio – roubo e morte, mas o caso é investigado pela Polícia Civil, que até o meio da tarde, ainda analisava a cena do crime e tentava montar uma linha de investigação. O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também foi acionado à chácara e trabalha na análise dos corpos.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...