Exército reforça buscas a criança de 5 anos desaparecida em Altamira | PA

Foto: Reprodução | Buscas ocorrem em área de muita mata e lama; o suspeito do possível sequestro é procurado pela Polícia.

Militares do Exército reforçam as buscas a Sara Raabe, de 5 anos, desaparecida desde a tarde de quarta-feira (18), no ramal Cupiaba, distante 5 quilômetros do centro de Altamira, no sudoeste do Pará. Ela brincava com outras crianças e o irmão, de 10 anos, quando desapareceu.

Exército, policiais militares e militares do Corpo de Bombeiros intensificaram as buscas na sexta-feira (20). Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em um igarapé que há naquela região, que é extensa, tem muita mata e lama, o que dificulta esses trabalhos. Os bombeiros também usam drones para ajudar nas buscas.

As buscas pela menina começaram assim que a família percebeu o desaparecimento de Sara na tarde de quarta-feira. O principal suspeito de sequestrar a menina é um homem de 31 anos, que, segundo a polícia, possui um histórico conturbado e seria usuário de entorpecentes. As buscas também contam com o apoio de dezenas de mototaxistas e voluntários.

Em nota, a Polícia Civil informou que “que equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) com apoio da Delegacia de Homicídios de Altamira realizam buscas e investigam o caso”. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia. O número é o 181. A pessoa não precisa se identificar.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2024/23:06:06

