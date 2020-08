Ciclista morre vítima de acidente de trânsito em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente ainda não foi revelada. Informações preliminares que o condutor do caminhão teria provocado o acidente. A Policia Militar e Civil atenderam ocorrência.

Raimundo Ferreira de Sousa, ciclista de 67 anos, morreu após ser atropelado no início da noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Posto Rota em Novo Progresso. Ele foi atingido por um caminhão Baú, que entrou da rodovia Br 163 para avenida Orival Prazeres.

You May Also Like