Claudia Leitte diz que sexo melhorou após os 40 anos e que não vive sem o marido

Foto: © AgNews/Van Campos

“Ganhei uma nova consciência que me permite explorar mais a minha sexualidade, o meu corpo e o do meu marido. Mas é algo mais profundo que isso. A gente junto é compreensão, diversão, admiração. Óbvio que passa também pelo tesão, porque se não tem uma pele ali, aquele de olhar e falar, nossa ainda gosto, ainda sinto aquele desejo por essa pessoa, também não rola, né?”, disse ao Extra.

Casada há 16 anos com o empresário Márcio Pedreira, a cantora Claudia Leitte, 42, revela que o sexo melhorou quando ela chegou aos 40 anos. Segundo a artista, agora fica mais fácil explorar o corpo.

Ela afirma que não consegue viver sem a companhia do marido. “A gente se diverte muito junto. Às vezes, até com raiva eu começo a rir dele. Márcio me faz rir, e ele é muito sério, tem uma natureza reservada, mas é muito engraçado”, disse.

“Todos os dias eu faço uma prece: ‘Meu Deus, por favor, abençoe ele. Dê saúde para ele todos os dias’. Porque eu realmente preciso dele bem ali comigo”, pontuou.

