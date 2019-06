Colisão entre duas embarcações deixa 11 pessoas feridas em Manaus; maioria é indígena

Polícia informou que condutor do barco que teria causado o acidente fugiu do local.

Onze pessoas estavam no barco que afundou; três foram conduzidas para hospitais de Manaus — Foto: Rickardo Marques/G1 AM

Uma colisão entre duas embarcações deixou onze pessoas feridas na noite desta quarta-feira (26) no Rio Tarumã, em Manaus. Entre as vítimas, está um grupo de indígenas de pelo menos quatro etnias e duas crianças. Segundo a polícia, o condutor da embarcação que teria causado o acidente fugiu do local.

O líder indígena Joilson da Silva Paulino, de 44 anos, relatou ao G1 que o grupo saiu da comunidade Parque das Tribos, na Zona Oeste da capital, e estava a caminho de uma comunidade no Rio Cuieras. Ele afirmou que os indígenas fizeram diversos sinais com lanternas para a outra embarcação antes do acidente.

“A gente estava em um ‘batelão’ [tipo de barco] de doze metros. Todo mundo com lanternas e celulares para sinalizar, estava escuro. Eu vi somente o vulto do outro barco antes do impacto. Eles bateram atrás do nosso, passaram praticamente por cima da gente”, contou.

Ainda segundo Paulino, o barco utilizado pelo grupo afundou em menos de cinco minutos.

“Nosso material, nossos mantimentos foram para o fundo. Perdemos tudo. Eu só consegui salvar uma mochila”, comentou.

Dentro do barco haviam nove adultos – a maioria indígenas das etnias baré, carapana, iurupari e cocama – além de um menino de sete anos e uma menina, de dois.

Uma outra embarcação que passava pelo local no momento da colisão auxiliou no resgate e conduziu os feridos até uma marina privada no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

A 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que três adultos sofreram ferimentos mais graves e foram conduzidos para unidades de saúde da capital. A identidade dos feridos ainda não foi divulgada.

Ainda de acordo com a polícia, a embarcação que causou o acidente foi encontrada em uma marina também no bairro Tarumã. Porém, até as 21h desta quarta, o proprietário ainda não havia sido localizado.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O Comando do 9º Distrito Naval (Com 9ºDN) deve apurar as causas do acidente.

Por G1 AM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...