Com dois gols de Marta, Seleção feminina goleia China na estreia dos Jogos Olímpicos

O Brasil goleou a China por 5 a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quarta-feira. Em jogo válido pelo grupo F, os gols da Seleção foram marcados por Marta (duas vezes), Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto.

O primeiro gol, de Marta, saiu logo aos nove minutos de jogo, com finalização de perna esquerda dentro da área. O segundo tento foi marcado aos 22, com Debinha finalizando sem grandes dificuldades após rebote da goleira adversária. O terceiro, marcado novamente pela Rainha, surgiu após rebatida da defesa chinesa, com chute colocado no canto da goleira Shimeng Peng. O quarto tento veio em pênalti cobrado por Andressa Alves e o quinto em jogada de contragolpe concluída pela Bia Zaneratto.

Assim, o Brasil já larga na liderança do grupo F, também é composto por Holanda e Zâmbia, que se enfrentam nesta quarta, às 8 horas (de Brasília).

Em outro jogo nesta manhã de quarta, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2 a 0. O próximo jogo da Seleção é contra a Holanda, no sábado, novamente às 8 horas.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

