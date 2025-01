Concurso da Prefeitura de Canaã dos Carajás terá provas aplicadas entre março e abril

O concurso oferece 556 vagas imediatas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remuneração entre R$ 1.610,36 e R$ 11.760,99. As inscrições encerraram em novembro de 2024, contabilizando quase 75 mil candidatos

As provas do concurso público da Prefeitura de Canaã dos Carajás serão realizadas nos dias 23 e 30 de março, além de 6 e 13 de abril de 2025. A reorganização das datas foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), após a suspensão da prova anteriormente marcada para 26 de janeiro devido ao alto número de inscritos e à necessidade de adequar os locais de aplicação.

O concurso oferece 556 vagas imediatas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remuneração entre R$ 1.610,36 e R$ 11.760,99. As inscrições encerraram em novembro de 2024, contabilizando quase 75 mil candidatos.

Cronograma de provas

As provas objetivas e dissertativas foram distribuídas conforme os cargos:

•23 de março:

•Pela manhã (8h às 11h): cargos de nível fundamental incompleto e completo.

•À tarde (14h30 às 18h30): cargos de nível superior, como Analista de Controle Interno, Assistente Social, Engenheiro Civil e outros.

•À tarde (14h30 às 19h30): Procurador Municipal.

•30 de março:

•Pela manhã (8h às 12h): cargos de Professor.

•À tarde (15h30 às 18h30): Agente de Serviços de Segurança Patrimonial.

•6 de abril:

•Pela manhã (8h às 11h): cargos de nível médio, como Agente de Informática, Operação de Trânsito e outros.

•À tarde (14h30 às 18h30): Enfermeiro.

•13 de abril:

•Pela manhã (8h às 11h): Agente de Serviços Administrativos.

•À tarde (14h30 às 17h30): cargos de nível técnico, como Técnico em Enfermagem, Radiologia e Obras Públicas.

Os locais das provas serão divulgados no site oficial da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/smacanaacarajas24.

Reorganização do certame

A suspensão temporária do concurso, anunciada em 7 de janeiro, ocorreu devido à grande quantidade de inscritos e à busca por garantir que todas as provas fossem realizadas exclusivamente em Canaã dos Carajás, evitando a aplicação em outros municípios, como Belém, proposta que gerou insatisfação entre os candidatos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail smacanaacarajas24@fgv.br.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/16:41:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...