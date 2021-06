Confirmada morte durante tiroteio com a polícia do 8º assaltante de cooperativas em MT

O Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) confirmou, há pouco, que o suspeito de envolvimento no assalto em duas cooperativas de créditos em Nova Bandeirantes (500 quilômetros de Sinop), no último dia 2, morreu após tentar ultrapassar uma barreira policial.

A ação foi, esta tarde, próximo a Nova Monte Verde (467 quilômetros de Sinop).

Este é oitavo suspeito morto após confronto com policiais, que estão há mais de 20 dias na região fazendo buscas pelo bando em matas, fazendas e outros locais. Com ele uma arma de fogo, calibre não confirmado, foi apreendida.

Também à tarde, outro suspeito morreu em confronto com a Força Tática de Sinop, em uma região após o distrito de Jaripuanã, em direção a balsa do rio Juruena. As equipes foram verificar uma denúncia sobre a possível localização de um envolvido, quando visualizaram cinco homens armados tentando roubar uma caminhonete.

Ao avistarem a aproximação dos policiais, efetuaram disparos e houve o confronto. Com o suspeito morto, foi aprendida uma pistola calibre 380, mochila com rede, roupas, mais de R$ 4,6 mil e joias. Os outros quatro fugiram pela mata e a equipe do Bope realiza incursões para localiza-los.

Em checagem a mesma denúncia, os policiais do Bope, com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), abordaram outro suspeito, que teria solicitado apoio de um caseiro em uma fazenda da região. O bandido foi preso e com ele foram recuperados mais de R$ 134 mil, um fuzil calibre 5,56, munições de diversos calibres, rede, mochila, rádio de comunicação e colete balístico. Este é o terceiro preso, até o momento.

Conforme Só Notícias já informou, foram presos dois homens, em um hotel, em Nova Monte Verde, na última quarta-feira, acusados de fazerem parte do bando. Com eles, foram apreendidos mais de R$ 35,2 mil (notas de R$ 50 e R$ 20), luvas e roupas camufladas. De acordo com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), eles tentavam comprar um Peugeot 307, com placas de Sinop, (possivelmente com o dinheiro roubado das cooperativas) numa empresa para fugir da região.

Já na terça-feira, os policiais do BOPE localizaram R$ 45 mil que haviam sido roubados das cooperativas. O dinheiro estava abandonado em uma região de mata, nas proximidades do local onde dois criminosos foram mortos, na segunda-feira.

Estes dois bandidos chegaram a invadir, momentos antes, uma residência, nas proximidades da segunda escola rural da MT-208, onde dominaram um homem e sua mãe. Os bandidos o obrigaram a fazer café e queriam ser retirados da cidade no carro da vítima. Posteriormente, houve troca de tiros e os dois morreram. Com eles, os policiais apreenderam mais de R$ 43,4 mil, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas e celulares.

Outros quatro foram mortos no último dia 10, em outra mata em confronto com policiais que também recuperaram mais de R$ 160 mil. O delegado Victor Hugo Bruzulato, do GCCO informou, anteriormente, que “desses quatro suspeitos, Maciel (Gomes de Oliveira) e Waldeir (Porto) tinham histórico de crime. Maciel era do Estado do Pernambuco e chegou a ser preso em Sinop pelo crime de tráfico de drogas dias antes do roubo, porém, foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Waldeir era do Estado do Pará e estava residindo no município de Alta Floresta, há alguns meses, com uma documentação falsa”.

