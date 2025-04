COP 30 em Belém: Embratur será responsável pela hospedagem em navios, diz Governo Federal

Secretário Extraordinário para COP 30, Valter Correia, em Belém. — Foto: TV Liberal

Companhias marítimas MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros manifestaram interesse em oferecer leitos e ampliar as opções de hospedagem, em Belém, informou o Governo Federal.

O Governo Federal, via Casa Civil, firmou um contrato de R$ 263 milhões com a Embratur para garantir seis mil leitos de hospedagem em navios de cruzeiro para a Conferência do Clima, em Belém.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pelo secretário Extraordinário para a COP 30, Valter Correia, durante uma cerimônia em Belém que marcou os 200 dias restantes para a conferência.

Segundo o Governo Federal, as companhias marítimas MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros manifestaram interesse em oferecer os leitos e ampliar as opções de hospedagem.

O contrato com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), denominado Garantia de Solução de Hospitalidade, prevê os serviços de modelagem, planejamento, contratação, gestão, supervisão e análise das operações contratadas.

“A Embratur vai contratar a operadora, que na sequência contrata os navios. Esses contratos já estão bastante avançados e creio que nos próximos dias já tenha essas contrações de todas as partes já concretizada”, explicou o secretário Extraordinário.

Do valor total de R$ 263 milhões, R$ 30 milhões serão pagos pelo Governo Federal. O restante será coberto pela venda de cabines pela operadora a ser contratada pela Embratur.

A contratação da Embratur garante que, dos 6 mil leitos ofertados, 600 serão destinados à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O contrato também prevê a reserva de 500 leitos para países em desenvolvimento, cujos custos serão cobertos pelo Fundo Fiduciário da UNFCCC ou diretamente pelos países interessados.

A proposta foi elaborada com a participação da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), garantindo segurança jurídica e transparência ao processo.

Atracação de navios

O terminal portuário de Outeiro passa por obras para ampliar a capacidade técnica e logística para receber navios transatlânticos com mais de 300 metros de comprimento.

O porto do distrito de Outeiro, em Belém, sob responsabilidade da Companhia Docas do Pará, já possui operação consolidada no transporte de cargas e não necessita de dragagem.

Segundo o Governo Federal, os navios de cruzeiro que devem atracar no local oferecerão entre 4 mil e 5 mil leitos.

Fonte: Marcus Passos, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/15:28:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...