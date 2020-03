Cortes no fornecimento de água por falta de pagamento estão suspensos por 90 dias no Pará

Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Belém, Pará — Foto: Cosanpa

Suspensão do corte era de 30 dias e aumentou para 90, como medida de combate ao novo coronavírus.

O corte do fornecimento de água por inadimplência está suspendo durante 90 dias no estado, cumprindo a determinação do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) estendeu a determinação que anteriormente era de 30 dias, publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, do dia 20 de março de 2020. Com isso, os cortes de água por inadimplência estão suspensos até o dia 19 de junho de 2020.

A medida foi tomada por conta das circunstâncias da pandemia de Covid-19 e evitar que os clientes que, por ventura, não consigam arcar com o pagamento da conta tenham o serviço suspenso pela falta de pagamento.

É importante lembrar que as contas vão continuar sendo cobradas, visto que o serviço continuará sendo fornecido. “O que vamos deixar de fazer é de cortar o serviço mesmo que a pessoa deixe de pagar a conta. Se puder continuar pagando a conta, o cliente deve continuar pagando”, acrescentou De Angelis.

Consumo consciente

Neste momento, em que mais pessoas estão mais tempo dentro de casa, o consumo de água tende a aumentar. Por isso, também é imprescindível a conscientização sobre o consumo racional da água. Além disso, a determinação de suspensão também não impede que haja interrupção do fornecimento de água para resolução de problemas emergenciais que surjam na rede ou para realização de manutenções necessárias.

“Então, é importante neste momento, ter uma caixa d’água de pelo menos 500 litros para ter uma reserva em casa para 24 horas em situações de paralisação do abastecimento. Em casos críticos, maiores a 24 horas, estamos providenciando carros-pipa. Estamos fazendo o possível para não deixar a população sem água, neste momento crítico”, finalizou o presidente da Cosanpa.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...