Criança de 1 ano é morta afogada pela mãe em tanque de lavar roupas

(Foto:Reprodução) – Uma criança de 1 ano e 9 meses foi assassinada pela própria mãe no bairro Pampalona, em Feira de Santana, na Bahia, nesta terça-feira (10/5).

A mulher afogou a filha em um tanque de lavar roupas. A mãe, que tem 26 anos, confessou o crime. A menina estava sob os cuidados da avó materna devido ao envolvimento da mãe com drogas. No entanto, na segunda-feira (9), a mulher insistiu para levar a criança com ela.

Alguns moradores do bairro foram até a residência da mulher para verificar se estava tudo bem, pois a criança chorou bastante durante a manhã. Ao chegarem ao local, a casa já estava silenciosa e a menina sem vida. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da garota foi encontrado nu, embaixo de um colchão.

Os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que atestou o óbito ainda no local. A PM também foi acionada e prendeu a mulher em flagrante.

O delegado Luís Smyslov, responsável pelo levantamento cadavérico da criança, disse ao Acorda Cidade que a menina não tinha marcas de espancamento. Além disso, quando os policiais foram conversar com a acusada, ela não demonstrou nenhum tipo de arrependimento e seguiu realizando as tarefas domésticas após apontar onde estava o corpo da criança.

Smyslov acrescentou ainda que a mulher, que é usuária de drogas, informou à polícia que “matou a criança porque Deus mandou” e que, embora use drogas, a criminosa tem “a capacidade mental perfeita”. (As informações são do O Liberal.

Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/07:28:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...