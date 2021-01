Criança de 11 anos morre após sofrer infarto; menino brincava com primos

Segundo o avô, o neto sofria com sobrepeso – (Foto:Reprodução)

Uma criança de 11 anos morreu na segunda-feira (11), vítima de um infarto. Arthur Valentim brincava com os primos no sítio do avô materno, em Luís Correia, no Piauí, quando passou mal.

Segundo Carlitus Machado, secretário de administração da cidade e avô de Arthur, o neto tinha sobrepeso, mas era uma criança ativa e não tinha problemas de saúde.“Está sendo muito difícil, muito mesmo.

Era um menino muito ativo. Ele estava com sobrepeso e a gente estava tentando diminuir, mas não tinha problemas de saúde, fazia muita atividade física. Quando foi ontem de tarde, ele sofreu esse infarto”, lamentou o avô.Carlitus contou ainda que, quando passou mal, Arthur estava apenas na companhia de outras crianças, que demoraram a acionar um adulto. Segundo o avô, o sítio também ficava distante do centro da cidade.

“A médica que atendeu ele disse que o socorro demorou, que se tivéssemos levado antes ao hospital poderiam ter reanimado ele. Mas, quando ele chegou lá já não era mais possível”, disse.

