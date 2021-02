Criança de 9 anos morre enforcada com corda de balanço

O corpo foi encontrado no jardim de sua casa pela irmã mais velha

Na última quinta-feira (11), uma criança de 9 anos foi encontrada morta no jardim de sua casa com uma corda de um balanço enrolada no pescoço, na região metropolitana de São Paulo. A menina foi levada ao hospital mas chegou lá sem vida.

O corpo foi encontrado pela irmã mais velha, de 12 anos, que gritou por socorro e, a princípio, veio o tio de 15 anos e depois os pais da criança. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo centro da cidade, quando um casal, de carro, abordou a viatura. Desesperados, pediram ajuda porque a filha estava desmaiada.

O casal ficou muito abalado com a morte da filha e não tinha condições de prestar depoimento na delegacia. A perícia foi acionada e a polícia apura as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como morte suspeita acidental na delegacia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi das Cruzes, onde vai passar por exames necroscópicos.

Com informações do Metrópoles/12.02.21 20h33

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail:adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...