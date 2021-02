Críticas à administração da Prefeitura são feitas pelas redes sociais

(Foto:Via WhatsApp)- Moradores de Novo Progresso usam das redes sociais para chamara atenção da gestão sobre obras paradas e ruas abandonadas.

Para boa parte da população é difícil aceitar a defesa dos gestores; prefeito e secretários da falta de recuso para continuar obras em Novo Progresso.

“A famosa ‘Trégua dos dias’ , fazendo auditoria, organizando governo tanto defendida este ano na Casa virou uma epidemia: não cola mais usar essa frase para esconder a falta de visão e a incompetência desse prefeito. O que ele precisa também é ser claro e honesto com as pessoas”, “não pagou o salário atrasado que está fazendo com dinheiro ,comentam às redes sociais.

“A reforma administrativa do município quase me surpreendeu. Foram colocados nomes importantes para o nosso município, mas cadê os secretários?

Obras paralisadas, ruas esburacadas tomam conta pelos quatro canto da cidade. Até as pavimentadas estão se acabando….. Fotos e vídeos chegam diariamente a redação do Jornal Folha do Progresso mostra o caos. A prefeitura não comenta sobre o assunto.

Para parte da população dinheiro tem e obras não devem parar.

Vejam Publicações.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO /10:28:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...