Cuiabá faz história novamente, empata com Santos, se garante na Série A e vai para a Sul-Americana

O Cuiabá Esporte Clube novamente escreve um capítulo memorável no futebol mato-grossense ao empatar, há pouco, na Vila Belmiro, com o Santos, em 1 a 1, e está garantido no Brasileiro da Série A do ano que vem, atingido seu principal objetivo e também por conquistar vaga na Sul-Americana de 2022.

O Dourado termina em 15º, com 47 pontos,e conquistou a última vaga no torneio sul-americano, que disputará pela primeira vez. O Cuiabá entrou em campo dependendo apenas de si para ficar na Série A e conseguiu. Se perdesse, o Bahia e Juventude ganhassem, se complicaria. Mas Juventude venceu (ficou com 46) e o Bahia perdeu. Grêmio e Bahia caíram para a Série B.

O Cuiabá terminou sua primeira participação na Série A com 47 pontos, apenas 1 ponto atrás de giganes como São Paulo e Internacional que ficaram com 48.

O jogo

Conforme Só Notícias informou lance a lance, O Santos começou melhor, pressionando e criando boas jogadas. Marinho tocou para Marcos Guilherme, Angelo tentou cruzamento e a bola foi para escanteio. Na sequência a zaga afastou. Na sequência, Angelo arriscou e a bola saiu. O Cuiabá começou a se soltar aos 8 minutos. Pepê engatou boa jogada, Max bateu e a zaga do Santos travou. Aos 12, Fellipe Marques puxou ataque, mandou para Pepê mas Baptistão defendeu. Na sequência, Elton ficou com ela e mandou por cima da trave do goleiro santista. 3 minutos depois, aos 15, o time mato-grossense balançou as redes. Marllon sobe mais que a defesa do Peixe, escora de cabeça e abre o placar. O escanteio foi cobrado por Marllon, a bola acertou a trave e Marllon mandou para o fundo da rede: 1 a 0 Cuiabá. Com a vantagem que lhe garantia na Série A, a equipe recuou um pouco mais, tirando espaços e fortalecendo a marcação. O Santos passou a atacar mais. Aos 20 minutos, Zanocelo cabeceou pra fora. Carrile não esperou o intervalo para mudar e aos 26 tirou Marcos Guilherme e colocou Madson na lateral. O Cuiabá por pouco não fez o 2º aos 28 minutos. Na cobrança de escanteio para Santos, Marinho mandou parra a área, Elton cortou e Pepê arrancou contra ataque, chegou na grande área e o goleiro santista evitou o gol. Aos 33, o Peixe eve boa chance de empatar. Angelo Baptistão fazem bom passe de bola, o goleiro defendeu e Paulão mandou para lateral. Aos 38, Jorginho mudou o Cuiabá para segurar o ataque santista pela direita. Cuiabá também tem alteração no 1º tempo. Sai o atacante Jonathan Cafu saiu e entrou o lateral Marlon para reforçar a marcação que passou a dar melhores resultados. A última boa jogada no primeiro tempo foi do Santos. Aos 43, Marinho mandou para Baptistão e a zaga travou na grande área. Fim do primeiro tempo

No segundo, a expectativa era que o Santos iria sufocar nos primeiros minutos em busca do gol de empate. Mas o time não se acertava, errava muitos passes e falhava na conclusão de jogadas. O Cuiabá foi melhor nos primeiros 10 minutos e em uma das jogadas, Fellipe chutou e Camacho tirou para escanteio. O Peixe começou a melhorar. Aos 20, Pirani invadiu a grande área do Cuiabá e a zaga defendeu. Aos 29, escanteio para o Santos pela direita, Marinho mandou para grande área e Walter cortou a jogada. O Santos continuou progredindo e aos 30 minutos empatou o jogo. Lucas Braga marca o gol de empate do Peixe. Marinho arriscou a bola acertou a zaga e sobrou para Lucas que fez o gol do Santos. O Cuiabá não se abateu e passou a explorar mais os contra ataques porque o empate lhe garantia na Série A, seu grande objetivo. Fechando espaços e fazendo mais faltas, o Dourado foi se segurando. Pepê, aos 36, levou amarelo. O Santos encontrava mais dificuldades e aos 40, Marinho, cansado, saiu para Pato Sanches. O Peixe sufocou o Cuiabá nos últimos minutos. Aos 41, susto para o time mato-grossense. A bola foi lançada pelo alto e saiu pela linha de fundo e, aos 44, em cima da linha a defesa salvou o Cuiabá. Por pouco o Santos não marcou o 2º gol.

Com oito minutos de acréscimos, o Cuiabá se segurou no sistema defensivo e garantiu o empate heroico diante de 12 mil santistas.

1 Atlético Mineiro – campeão 84 pontos

2 Flamengo 71

3 Palmeiras 66

4 Fortaleza 58

5 Corinthians 57

6 Bragantino 56

7 Fluminense 54

8 América MG 53

9 Atlético GO 53

10 Santos 50

11 Ceará 50

12 Internacional 48

13 São Paulo 48

14 Athletico PR 47

15 Cuiabá 47

16 Juventude 46

17 Grêmio 43

18 Bahia 43

19 Sport 28

20 Chapecoense 15

Só Notícias (fotos: assessoria) 09/12/2021 22:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...