Desde 2023, Pará tem 51 obras de educação concluídas em 26 municípios

Esforço do Governo Federal representa um investimento de R$ 4,1 bilhões na retomada de obras e serviços – Foto: Divulgação / FNDE

Valor total das obras finalizadas no estado supera R$ 54 milhões. Melhorias beneficiam mais de 9,7 mil alunos, entre eles 3,2 mil matriculados no período integral.

Um total de 1.215 obras relativas a diversos tipos de melhorias estruturais em escolas das 27 Unidades da Federação foram concluídas entre o início de 2023 e a primeira quinzena de novembro de 2024. As ações contemplam reformas, coberturas de quadras esportivas, ampliações e melhorias em escolas de ensino fundamental, profissionalizante e educação infantil.

Os dados integram relatório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação com propósito de transferir recursos e prestar assistência técnica a estados, municípios e ao Distrito Federal para garantir educação de qualidade em todo o país.

Do total de obras entregues, 51 foram finalizadas no Pará, em 26 municípios, com 24 concluídas em 2023 e 27 em 2024. As melhorias beneficiam mais de 9,7 mil alunos, entre eles 3,2 mil matriculados no período integral. O valor total do investimento supera R$ 54,6 milhões, dos quais R$ 49,6 milhões já foram pagos.

Das 51 obras realizadas no Pará, 11 referem-se a trabalhos em escolas de educação infantil, 19 em escola de ensino fundamental, duas em escolas de ensino profissionalizante e 19 são de construção ou cobertura de quadras esportivas. Do total, quatro obras estão na esfera estadual e 47 na municipal. São 35 intervenções em áreas urbanas e 16 em áreas rurais.

“Esses números são muito expressivos e refletem o esforço conjunto do Governo Federal, estados e municípios para garantir que mais crianças e jovens tenham acesso a escolas com infraestrutura adequada. Nosso compromisso é com a continuidade desse trabalho e com a ampliação de oportunidades educacionais em todo o país”, destacou a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.

PACTO NACIONAL – Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de novembro de 2023, a Lei nº 14.719/2023 instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante e à Saúde. A lei criou um arcabouço normativo para a retomada de obras e serviços de infraestrutura educacional e da saúde que estavam paralisados ou inacabados, em um processo que depende também da manifestação de interesse de estados e municípios.

Encerrado em 22 de dezembro de 2023, o prazo para estados e municípios manifestarem interesse na retomada de obras paralisadas e inacabadas na área da educação foi marcado por uma expressiva adesão, totalizando 3.783 solicitações registradas através do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec).

Esse esforço do Governo Federal representa um investimento significativo de R$ 4,1 bilhões. A meta de conclusão é de 24 meses a partir da retomada de cada obra, com possibilidade de uma única prorrogação pelo mesmo período. Estima-se a criação de 741,6 mil novas vagas nas redes públicas de ensino em todo o país.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

