Detran prorroga licenciamento de veículos com placas vencidas entre 20 de março a 22 de maio

Os boletos de licenciamento destes veículos estão disponíveis para impressão no site do Detran .

A prorrogação vale para veículos automotores, reboques e semirreboques, com capacidade de carga acima de 1,1 tonelada e veículos automotores de transportes de passageiros, em todas as categorias.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) prorrogou o prazo de licenciamento anual de veículos com placas vencidas entre 20 de março e 22 de maio. O novo prazo é até 31 de maio.

