Dois mascarados picharam escola em Novo Progresso – Assista o vídeo;

Pichação com ameaças em escola preocupa Pais e estudantes em Novo Progresso.

Alunos da Escola Estadual Waldemar Lindemayer estão preocupados com a volta às aulas, depois que a escola foi encontrada pichada neste feriado em final de semana.(Foto:Reprodução Vídeo youtube)

Segundo o estudante M.S.O. falta vigilância no local. “Tem que ter mais policiamento nessa rua e na escola, porque a situação está feia, e essas ameaças podem ser perigosas”, afirma.

Salete Carvalho Printes também fico preocupada tenho um filho que estuda aí que Deus proteja os nossos filhos Salete Carvalho Printes Acho que não deve levar a brincadeira, isso é muito sério, a meu ver isso e uma ameaça. Não esperem acontecer para depois tomar providências. Muito triste isso indiana Silva NOVO PROGRESSO PRECISA INVESTIR EM ESPORTE, BIBLIOTECA,PROJETOS QUE CHAMEM ATENÇÃO DOS ALUNOS PARA A ESCOLA. ESSA JUVENTUDE SÓ GOSTA DE REDE SOCIAL E CACHAÇA. NOVO PROGRESSO É LAMENTÁVEL VER O TANTO DE MENINAS MENORES DE IDADE QUE CIRCULAM A NOITE EM FESTA. POR FAVOR PREFEITO AJUDE ESSA JUVENTUDE A SER MELHOR E NÃO ACABAR DROGADA DANÇANDO FUNK NO MEIO DA PROSTITUIÇÃO DOS INÚMEROS CABARÉS QUE EXISTEM NA CIDADE.

Larissa de Sousa Infelizmente enquanto tem sempre um grupinho ridículo fazendo coisas desse tipo, também tem outros que realmente querem estudar e acabam sendo prejudicados. Silvia Leticia Santos Se nem professor pra todas as disciplinas tem, imagine vigia. Chegamos no final do ano letivo e tem disciplinas que não foram dadas.Veja mais

Nas imagens coletadas por câmera de segurança mostra duas pessoas com mascara pichando lado dentro da escola.

Duas portas de professores foram pichadas. Em uma delas, com tinta azul, os pichadores escreveram “Hay Hitler”, provavelmente querendo se referir à saudação “Heil, Hitler”, usada para cumprimentar o ditador alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Na outra, com tinta vermelha, escreveram “feminista de merda”. Em ambas desenharam a suástica, um dos maiores símbolos da Alemanha nazista.

As pichações foram além das duas portas -o vandalismo se estendeu nas paredes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Waldemar Lindemayer. A direção registrou ocaso na policia que investiga o caso ,com ajuda de imagens de segurança da escola e arredores, quer chegar até os infratores.

A direção da escola não deu entrevista, mas confirmou que uma nova pintura será feita nesta quarta-feira (1), e que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.

