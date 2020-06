Dono da maior rede de supermercados de SC,morre em acidente na BR-101

(Foto:Foto: Divulgação)- Empresário Roberto Angeloni morre em acidente na BR-101 em Biguaçu

Ele estava em uma Mercedes-Benz AMG GT que colidiu com um poste e partiu no meio

Empresário Roberto Angeloni morre em acidente na BR-101 em Biguaçu

Um grave acidente na BR-101, no sentido Norte da rodovia, no KM 184, em Biguaçu, na manhã deste domingo, dia 28, vitimou o empresário criciumense Roberto Angeloni, de 50 anos. Ele estava em uma Mercedes-Benz AMG GT, com placas de Criciúma, e se envolveu em uma colisão com um veículo Ford Ranger. O carro do empresário saiu da pista e colidiu contra um poste, vindo a partir no meio. A morte de Angeloni foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, empresa que administra o trecho da rodovia, o acidente aconteceu por volta das 11h30, em frente ao Posto Tijuquinhas (apenas referência). O empresário morreu ainda no local do acidente e uma passageira da Ranger foi encaminhada ao hospital de São José.

No início da tarde imagens da colisão passaram a circular nas redes sociais indicando que o empresário havia sido vítima do acidente. A confirmação veio por volta das 14h15, quando a PRF confirmou que era Angeloni que estava na Mercedes. O empresário é filho de Antenor Angeloni, dono da rede de supermercados Angeloni e ex-presidente do Criciúma Esporte Clube.

Por Lucas Renan Domingos Em 28/06/2020 às 14:21

