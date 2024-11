Família identifica corpo em decomposição após reconhecer tatuagem de jovem assassinado em Altamira

Vítima encontrada morta em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

A cadáver estava em um córrego próximo a BR-230

Familiares de um jovem chamado Moisés Santana Pereira, de 22 anos, acreditam que ele seja a pessoa encontrada morta, em avançado estado de decomposição, em um córrego na cidade de Altamira, sudoeste do Pará. O corpo foi localizado próximo a rodovia BR-230, a Transamazônica, no bairro Brasília. Após ser levado ao Instituto Médico Legal, os familiares foram ao local na segunda-feira (11/11) e teriam reconhecido duas tatuagens no cadáver. Uma análise das impressões digitais está em andamento para confirmar se realmente se trata de Moisés.

O corpo foi localizado dentro do córrego no domingo (10/11). Uma familiar de Moisés foi ao IML após saber do caso. Eles desconfiaram se tratar do jovem pois Moisés estava desaparecido e ainda não havia dado notícias. Ao chegarem no local, devido a decomposição do corpo, não foi possível reconhecer o rosto. Porém, a família garante que as duas tatuagens seriam do jovem. Os relatos iniciais são que Moisés já teria passagem pela Justiça por furtos e tráfico de drogas. No entanto, somente a PC poderá esclarecer se a morte teria ligação com a vida pregressa.

Além disso, as lesões que teriam sido vistas no corpo de Moisés, quando foi encontrado, foram feitas por golpes de arma branca, possivelmente de faca. O corpo somente será liberado para a família após o resultado das análises médicas que irão confirmar a identidade do jovem. “A Polícia Científica do Pará informa que aguarda o resultado do exame complementar de necropapiloscopia para identificação do corpo”, informou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/14:25:20

