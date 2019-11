Finais da Copa Verde entre Cuiabá e Paysandu terão VAR

As finais da Copa Verde 2019 entre Cuiabá e Paysandu-PA terão o uso do VAR (árbitro de vídeo). Será o primeiro jogo do Cuiabá com a utilização da nova tecnologia que vem sendo implantada no futebol mundial. A primeira partida está marcada para manhã, às 20h (horário de Mato Grosso) na Arena Pantanal. O segundo jogo será na quarta-feira (20) no mesmo horário, mas no Mangueirão, em Belém, casa do Paysandu.

Uma sala na Arena Pantanal já teve os equipamentos instalados para receber os monitores e a equipe de arbitragem de vídeo, que terá como árbitro principal do VAR o goiano Elmo Alves Resende Cunha, que terá como auxiliares Jefferson Ferreira de Moraes e Edson Antônio de Sousa, todos de Goiás.

Já o árbitro de campo será André Luiz de Freitas Castro, com Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos da Federação Goiano de Futebol.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)

13/11/2019 14:58

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...