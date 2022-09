Governo do Pará antecipa o 13º para 100 mil servidores

O adiantamento da primeira parcela do 13º salário contemplará mais de 100 mil servidores do Estado e vai injetar cerca de R$ 312 milhões na economia paraense. Foto:| Bruno Cecim / Agência Pará

Cerca de R$ 312 milhões serão injetados na economia paraense antes dos festejos de Nossa Senhora de Nazaré. Confira o calendário de pagamentos, que ocorrerão na próxima semana.

Até a próxima quinta-feira (6), todos os servidores públicos estaduais já terão à disposição a primeira parcela do 13° salário. A medida só foi possível em razão da organização financeira e do equilíbrio fiscal do Estado, que não tem medido esforços para realizar investimentos e promover adequações na administração pública.

Para o secretário de planejamento e administração do Pará, Ivaldo Ledo, “a iniciativa tem impacto positivo, pois beneficia diretamente os servidores estaduais e injeta um expressivo montante de recursos na economia estadual, o que dinamiza segmentos como Comércio e Serviços. É o Estado cumprindo o papel de indutor do desenvolvimento econômico e social do Pará”.

O adiantamento da primeira parcela do 13º salário contemplará mais de 100 mil servidores do Estado e vai injetar cerca de R$ 312 milhões na economia paraense. Esta é a quarta vez consecutiva que o governo garante o pagamento de 50% dos valores referentes ao 13° salário no início do mês de outubro, o que antes só acontecia próximo ao Natal.

“O governo do Estado tem trabalhado para aprimorar o serviço público. Vamos continuar valorizando e reconhecendo o papel que os nossos servidores, ativos e inativos, têm no Estado. Esta é uma das nossas principais metas estabelecidas”, pontuou Ivaldo Ledo.

Confira o Calendário da Antecipação da primeira parcela do 13º

Dia 4 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis / militares e inativos civis e pensões especiais / Seplad.

Dia 5 (quarta-feira) – Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Gabinete Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR, NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Parápaz.

2022-09

