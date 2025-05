Guia de Trânsito Animal só será liberada para abate

(Foto: ilustrativa) – Pecuarista que não atualizar cadastro do rebanho ficará impedido de movimentar animais no Pará

A partir do dia 15 de maio, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no Pará será bloqueada para todas as finalidades, com exceção do abate, até que o produtor rural atualize o cadastro do seu rebanho junto à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). A campanha de atualização cadastral vai até o dia 13 de junho e é obrigatória para todos os criadores de animais no estado. Quem não cumprir a exigência ficará impedido de movimentar o rebanho e poderá ser penalizado conforme a legislação sanitária estadual.

O objetivo da campanha é garantir que 100% das propriedades rurais estejam com os dados atualizados em relação às espécies que criam, incluindo bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, abelhas e animais aquáticos. A atualização deve ser feita presencialmente, pelo produtor ou seu representante legal, na unidade da Adepará do município onde a propriedade está localizada.

“Neste momento, é fundamental que o produtor declare seu rebanho para manter a sanidade dos animais e evitar sanções administrativas, como a suspensão da emissão da GTA”, alerta o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

Além dos documentos pessoais (RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência), o produtor deverá apresentar, se solicitado, documentos que comprovem a posse ou uso legal da propriedade, bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no caso de movimentação de animais.

A atualização do cadastro é essencial para que o Estado mantenha o controle da saúde animal e atenda às exigências do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A não atualização cadastral poderá resultar em impedimentos legais e sanções previstas na Lei Estadual nº 6.712/2005, que trata da Defesa Sanitária Animal. A campanha não se aplica ao arquipélago do Marajó.

Documentos exigidos:

Documento de identidade

CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica)

Comprovante de residência

Documento que comprove posse ou uso legal da propriedade

Cadastro Ambiental Rural (CAR), se houver

Fonte: Portal OESTADONET

