Helder confirma Manu Bahtidão no aniversário de Belém

Nesta sexta-feira (05), o governador Helder Barbalho anunciou nas redes sociais que Manu Bahtidão irá cantar no aniversário de 408 anos de Belém.

Janeiro é mês de comemorar mais um ano da capital do Pará e a festa promete ser uma das maiores dos últimos anos. Com artistas levando os ritmos paraenses para todo o Brasil, uma cantora bem popular foi confirmada como atração principal.

Nesta sexta-feira (05), o governador Helder Barbalho anunciou nas redes sociais que Manu Bahtidão irá cantar no aniversário de 408 anos de Belém. Em um vídeo descontraído, Helder conversa com Manu e pede para ela fazer o convite para as comemorações.

“Quero confirmar aqui, em primeira mão, que nós teremos Manu Bahtidão no aniversário de 408 anos da capital do Pará, da capital da Amazônia em uma festa maravilhosa”, disse Helder Barbalho. Já Manu, mostrou-se honrada e feliz em participar: “Estou muito horada por esse convite de fazer parte do aniversário dessa terra, dessa cidade maravilhosa que eu amo, que me acolheu e que me ama muito”, respondeu a cantora.

As comemorações pelo aniversário de Belém serão no próximo dia 11 de Janeiro, no estacionamento do estádio do Mangueirão.

