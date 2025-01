HMI de Marabá registra cinco mortes de bebês em janeiro de 2025; diretor admite carência de especialistas

Foto: Reprodução | Na última quinta-feira (16), uma comissão de vereadores visitou o HMI para investigar as circunstâncias das mortes. O grupo, composto por 10 parlamentares, foi recebido pelo diretor do hospital, Fábio Farias.

O Hospital Materno Infantil (HMI) de Marabá registrou cinco mortes nos primeiros 20 dias de 2025. No último sábado (18), foram confirmados dois óbitos de recém-nascidos. Antes disso, em 15 de janeiro, um bebê morreu durante o parto, e nos dias 7 e 9 foram registradas as mortes de uma mãe e do bebê que estava em seu ventre.

Em nota oficial, a Prefeitura de Marabá detalhou os casos mais recentes. Um dos bebês que morreu no sábado era filho de uma gestante de 17 anos, que deu à luz no dia 15 de janeiro. Segundo o comunicado, o recém-nascido nasceu com anoxia (falta de oxigênio), foi colocado em ventilação mecânica e transferido para a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Apesar dos esforços médicos, o estado de saúde do bebê não melhorou. Uma transferência para o Hospital Regional foi solicitada em 16 de janeiro, mas não ocorreu. O óbito foi registrado às 23h da sexta-feira (17).

No segundo caso, envolvendo uma gestante vinda de Rondon do Pará, a prefeitura informou que a paciente chegou ao hospital sem regulação e já apresentava, segundo exames realizados anteriormente, a ausência de sinais vitais do bebê. A equipe médica do HMI confirmou o óbito intrauterino e realizou uma cesariana de emergência.

Na última quinta-feira (16), uma comissão de vereadores visitou o HMI para investigar as circunstâncias das mortes. O grupo, composto por 10 parlamentares, foi recebido pelo diretor do hospital, Fábio Farias. Durante a visita, os vereadores destacaram a necessidade de contratação de médicos especialistas, especialmente ginecologistas e obstetras, para lidar com casos de maior complexidade.

Eles também solicitaram que as mortes recentes sejam investigadas com rigor e propuseram uma reunião entre a Prefeitura, a Organização Social (OS) Madre Tereza, responsável pela gestão do hospital, e os parlamentares para discutir soluções.

O diretor do HMI reconheceu a carência de especialistas e defendeu melhorias na capacitação da equipe, além de um atendimento mais eficiente e humanizado. Ele também afirmou que, no caso do bebê falecido no dia 15, a paciente recebeu atendimento adequado, mas complicações relacionadas a um descolamento de placenta agravaram o quadro.

Como resultado da reunião, foi definido que haverá uma fiscalização mais rigorosa para assegurar o cumprimento do contrato com a OS e garantir o atendimento especializado necessário para a população.

Fonte: Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/11:55:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...