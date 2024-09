Homem com farda da polícia assalta agência bancária em Pinheiro, MA

Foto: Reprodução | Um dos criminosos, vestido como policial e com um revólver visível na cintura, rende o segurança do banco e anuncia o assalto. Em seguida, outros membros da quadrilha entram na agência com facilidade através da porta com catraca eletrônica.

Nesta quinta-feira (12), uma quadrilha executou um assalto a uma agência bancária em Pinheiro, no Maranhão. Imagens de câmeras de segurança capturaram toda a operação, que começou com um dos assaltantes se passando por policial para facilitar a execução do crime.

Nas imagens, um dos criminosos, vestido como policial e com um revólver visível na cintura, rende o segurança do banco e anuncia o assalto. O disfarce aparentemente permitiu que ele mantivesse a arma em evidência sem levantar suspeitas. Em seguida, outros membros da quadrilha, pelo menos dois homens, entram na agência com facilidade através da porta com catraca eletrônica.

Um dos assaltantes, usando boné e bermuda, acompanha um funcionário até a sala do cofre. As gravações mostram o criminoso enchendo uma sacola com maços de dinheiro e colocando um envelope maior, que parece conter uma parte adicional da quantia roubada. Após o assalto, os criminosos fugiram em direção desconhecida.

A Polícia do Maranhão está atualmente à procura dos suspeitos e investiga o caso para capturar os responsáveis pela ação.

CLICA AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA

Fonte: G1 MA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/13:57:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...