Homem com tornozeleira é preso em tentativa de assalto

(Foto: Reprodução) – Suspeito foi preso ao tentar assaltar um adolescente, no bairro de Canudos, em Belém.

A tornozeleira eletrônica é um equipamento utilizado pela justiça para monitorar os passos de uma pessoa que esteja sendo processada criminalmente ou esteja cumprindo pena.

Na noite da última quarta-feira (11), um homem que devia estar sendo monitorado em cumprimento de pena, foi preso pela Polícia Militar do Pará, ao tentar assaltar um adolescente no bairro de Canudos, em Belém.

A prisão ocorreu após uma viatura da PM está passando pelo local do crime, quando foi abordada pela vítima. O adolescente teria relatado que o suspeito o abordou e proferiu ameaças, no intuito de roubar o celular da vítima.

Após a negativa do adolescente em entregar o aparelho, o homem teria saído andando tranquilamente. Após o relato da vítima, a PM teria localizado o suspeito Rael Silvestre Reis Negrão. Ele deveria estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas estava sem o objeto na hora da abordagem.

O suspeito foi encaminhado para o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Fonte: Lua Araújo – com informações de Luiz Otávio/RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/15:37:33

