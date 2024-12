Homem é preso com drogas escondidas em navio no Pará

Com o home foram encontrados 15 tabletes de maconha pesando 23,417 kg. | PM/Base Candiru/GFLU

Felipe das Mercês era foragido da Justiça do Estado de Rondônia, onde havia um mandado de prisão contra ele. Entenda o caso e seus detalhes!

A polícia do Pará vem atuando fortemente no combate ao tráfico de drogas tanto na Região Metropolitana de Belém (RMB) quanto no interior do Estado.

Durante uma operação, um homem foi preso em flagrante por transportar 23,4 kg de drogas escondidas no convés do navio Anna Karoline VII, no município de Óbidos, no oeste do Pará.

O suspeito foi identificado como Felipe das Mercês, que usava nome falso de Felipe Silva Martins.

Equipes do Grupamento Fluvial que atuam na Base Canduiru, no rio Amazonas, realizaram uma abordagem na embarcação proveniente de Manaus/AM com destino para Belém/PA, quando verificaram que no convés do navio estavam 15 tabletes de maconha.

Diante da situação, Felipe confessou o crime e sua verdadeira identidade. Confira a matéria completa no portal O Estado Neto, parceiro do DOL.

