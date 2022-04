Homem é detido suspeito de praticar zoofilia com cadela de estimação da família em zona rural de Santarém

Joseli praticou o crime com o animal do próprio cunhado — Foto: Divulgação/Polícia Civil

O caso aconteceu na comunidade São Jorge, na região da PA-370.

Um caso suspeito de zoofilia foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, na noite de terça-feira (12). Um homem identificado como Joseli Lima Teles, de 48 anos, foi preso suspeito de praticar o crime contra uma cadela na comunidade de São Jorge, na região da PA-370. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

De acordo com informações da Polícia Civil, o animal pertence a um cunhado do suspeito. Após a comprovação do exame sexológico ao qual a cadela foi submetida, o suspeito foi autuado pelo crime de maus-tratos.

Ainda segundo informações da polícia, este não é o primeiro animal vítima de zoofilia praticada pelo suspeito. Entretanto, este caso foi o primeiro a ser formalmente denunciado.

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e vai responder ao processo em liberdade.

O crime

A prática criminosa da zoofilia causa danos físicos e psicológicos aos animais. Além de provocar a morte nos casos mais graves, também pode causar infecção, hemorragia, traumatismo e laceração de tecido.

Em caso de suspeita, cabe denúncia a protetores e à polícia para que proceda o resgate do animal e à investigação necessária para punição do autor do crime.

