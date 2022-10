Poste atingido por carro ameaça cair em rua de bairro em Novo Progresso;Vídeo

Um poste atingido por um carro na semana passada no bairro Tom Alegria -3 ameaça cair a qualquer momento.

Os moradores contaram que transitam com medo pela rua porque podem ser atingidos pela queda.

O acidente foi registrado na tarde do dia 1º de outubro, passados 8 dias a empresa Equatorial responsável pelo fornecimento e manutenção da energia ainda não providenciou a troca do poste.

Entenda o caso

Um veículo colidiu com poste neste sábado, 1 de outubro de 2022, por volta das 17h20min, e pegou fogo no bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso.

Conforme as informações, um carro de passeio seguia pela via principal do bairro Tom Alegria, bateu em um poste ao lado da rua e pegou fogo. Ainda de acordo com à informação de populares, quando chegaram ao local do sinistro encontraram o carro em chamas, sem motorista. O carro de passeio ficou totalmente destruído.

