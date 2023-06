Indígena é preso suspeito estupro de vulnerável na comunidade de Pimental

Caso aconteceu neste domingo (11); De acordo com informações o suspeito teria oferecido dinheiro e praticado atos libidinosos na frente da menor

A Polícia Militar do Distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará, foi acionada na noite deste domingo (11), por uma mãe que informou que um homem tentou abusar sexualmente de sua filha das inicias A.B.Z.K.A. de 10 anos de idade.

De acordo com a mãe da menor, sua filha estava indo para a igreja na comunidade de Pimental e que o suspeito teria oferecido dinheiro à ela, e passou a praticar atos libidinosos com sua genitália na frente da criança, momento esse que a criança começou a gritar pedindo ajuda, e um morador da comunidade, socorreu a menor e o suspeito fugiu do local.

Ainda segundo a vítima e a testemunha, eles nunca tinham visto o suspeito até aquele momento e o mesmo aparentava ser indígena.

A guarnição ao chegar na comunidade, que fica cerca de 50 km do Distrito de Miritituba, realizou diligências, o qual logrou êxito na prisão do suspeito identificado pelo nome de Eduardo Saw Munduruku, 42 anos, foi reconhecido pela vítima e testemunha.

Diante dos fatos, ambas as partes foram conduzidas até a 19° Seccional de Polícia Civil de Itaituba para as devidas providências cabíveis.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/19:08:58

