Influencer de 23 anos morre após cirurgia para reduzir suor

A jovem chegou a fazer uma publicidade do procedimento, afirmando que era uma intervenção “simples e segura” – (Foto:Reprodução / Instagram)

Depois de se submeter a uma cirurgia para reduzir suor excessivo nas axilas, a mexicana Odalis Santos Mena, influenciadora fitness no Instagram e competidora de fisiculturismo, não resistiu e morreu, aos 23 anos. As informações são do UOL e The Sun.

A jovem chegou a fazer uma publicidade do procedimento, chamado MiraDry, afirmando que era uma intervenção “simples e segura”. Odalis teria sido convidada pela clínica SkinPiel, em Guadalajara (México), para realizar o tratamento.

Supostamente, o procedimento funcionaria combatendo excesso de transpiração nas axilas, usando energia térmica para remover glândulas sudoríparas. Isso diminuiria o odor e reduziria até o crescimento de pelos no local.

Porém, quando a jovem recebeu a anestesia geral, sofreu uma parada cardíaca e morreu logo depois. A equipe médica não foi capaz de ressuscitá-la.

Há relatos de que houve negligência por parte da equipe médica. Isso porque a anestesia que a influencer recebeu teria sido administrada por um funcionário da clínica que não tinha formação como anestesista.

De acordo com médicos legistas, a possível causa da morte da Odalis foi a combinação do sedativo e um medicamento esteroide que ela tomava. A clínica informou que não foi notificada que a paciente fazia uso da substância antes da cirurgia.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...