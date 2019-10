Iniciativa do MEC visa a criação de um banco de dados nacional dos estudantes

O Sistema Educacional Brasileiro é uma iniciativa inédita

Nesta segunda-feira (21), o Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação do Sistema Educacional Brasileiro (SEB), uma iniciativa inédita que visa a criação de um banco de dados nacional dos estudantes. Além disso, com o sistema, as informações vão subsidiar a emissão da ID Estudantil.

As instituições de ensino precisam indicar um representante para abastecer o sistema e com isso, informar os dados pessoais do corpo docente e discente dos estabelecimentos de ensino; a matrícula e a frequência do aluno; histórico escolar do estudante, além de outras informações relacionadas com a formulação, a implementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas.

ID Estudantil

A ID Estudantil é a carteira do estudante – física ou digital – que vai ser lançada dentro de 46 dias. Nela, há informações do aluno como nome completo, foto recente, número do CPF, data de nascimento e nível ou modalidade de educação e ensino. A ID poderá ser utilizada por todos os estudantes da educação básica, profissional, tecnológica e superior. Com o documento, os estudantes têm direito a pagar meia-entrada em shows, teatros e demais eventos culturais.

