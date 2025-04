John leva frango, e Botafogo perde para Estudiantes na Libertadores

Foto: Reprodução | Glorioso fica fora da zona de classificação para a as oitvas de final da competição.

O Botafogo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (23). A partida ficou marcada pela falha bizarra do goleiro John no gol da vitória argentina.

O resultado deixou a equipe alvinegra na terceira posição do Grupo A da competição, atrás do Estudiantes (2º) e Universidad de Chile (1º).

Sem brilho técnico, mas com muita entrega, o Estudiantes usou o apoio da torcida em La Plata para sufocar o Botafogo desde o início. Aos 37 minutos, o chute de Carrillo desviou em Gregore, ganhou efeito no quique e enganou o goleiro John para fazer o 1 a 0.

Apesar da solidez defensiva do Botafogo, que bloqueou bem os espaços e forçou os argentinos a arriscar de longe, o ataque carioca foi nulo, apenas Artur levou perigo, de cabeça, aos dois minutos.

No segundo tempo, Renato Paiva tentou adiantar o time, mas o cenário pouco mudou. A melhor chance veio num contra-ataque de Marlon Freitas e Igor Jesus, finalizado por Savarino no travessão. Fora isso, o Botafogo não assustou e viu o Estudiantes manter o controle territorial, mesmo sem grande efetividade. No fim, o técnico alvinegro apostou em três centroavantes, mas a bola não chegou. Igor Jesus, Elias Manoel e Mastriani correram em vão. Já o Estudiantes, mesmo só administrando, seguiu mais perto do gol e confirmou a vitória por 1 a 0.

