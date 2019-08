Jovem de 18 anos é encontrado morto após seis dias desaparecido em Pacajá

Rapaz foi visto pela última vez saindo de uma festa na companhia de dois homens-(Foto:Reprodução)

Após seis dias desaparecido, a mãe de Moisés de Sousa Muniz, procurou a delegacia para comunicar que seu filho havia sido encontrado, mas não do jeito que ela e os familiares esperavam. O jovem foi achado sem vida na manhã desta quinta-feira (22), em avançado estado de decomposição, na entrada da Vicinal Alagoana, uma comunidade na zona rural de Pacajá, sudoeste paraense.

O rapaz, natural de Araguatins no Tocantins, município na fronteira com o Pará, foi visto pela última vez por sua mãe no dia 16 de agosto, saindo de uma casa de seresta no bairro Alto Bonito, centro de Pacajá, acompanhado de dois homens desconhecidos, os quais pilotavam uma motocicleta modelo Honda Pop de cor branca.

Depois desse dia, Moisés só foi achado já sem vida, com a marca de um único disparo de arma de fogo na cabeça, já em avançado estado de putrefação, por volta de 10h30. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pacajá, e o caso já esta sob investigação, mas até o fim da tarde, nenhum suspeito de participação na morte do rapaz havia sido preso.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...