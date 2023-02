Jovem de 20 anos morre em acidente enquanto andava de moto com o esposo em Miritituba

Elikaren Coelho, de 20 anos, andava de moto com o esposo quando morreu na madrugada de domingo (26) (Foto:Reprodução / Portal Giro)

O caso ocorreu na madrugada de domingo (26) no distrito de Itaituba

Elikaren Coelho, de 20 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada de domingo (26) na Estrada Norte Sul, próximo ao quilômetros 11, em Miritituba, distrito de Itaituba, sudoeste do Pará.

A vítima estava em uma motocicleta, pilotada por Paulo Paulo Henrique Pereira das Neves, esposo dela. A suspeita é de que o motociclista tenha perdido o controle do veículo ao passar em quebra-molas, o que fez com que o casal caísse da moto.

O acidente teria ocorrido por volta das 5h.

A jovem morreu ainda local. Paulo conseguiu ser socorrido com vida e encaminhado ao posto do distrito de Miritituba, onde recebeu os cuidados médicos necessários. O estado de saúde dele atualizado não foi revelado.

A Polícia Militar isolou a área do acidente e acionou a Polícia Civil. O corpo de Elikaren foi removido do trecho do acidente pela Polícia Científica.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do Portal Giro em 27/02/2023/15:52:53

