Jovem é encontrado morto com pauladas na cabeça, em Novo Progresso- A imagem é Forte

Um jovem trajava camisa azul, calças cinza e tênis branco, foi encontrado com marcas de pauladas na cabeça. O corpo foi encontrado em baixo de uma lona, em um lote em obras, com marcas de pauladas na cabeça, a madeira usada para cometer o crime ficou junto ao corpo.

