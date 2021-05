Enem 2021: governo precisa acelerar processos para que exame ocorra este ano

Em 2020, o edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de abril, e as inscrições ocorreram de 11 a 22 de maio (Foto:Reuters)

Caso o governo federal queira aplicar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 em outubro e novembro deste ano, terá que correr para cumprir os prazos de elaboração das avaliações, segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Até a última sexta (14), no entanto, o edital geral, contendo todas as datas do exame, incluindo a de inscrição, ainda não havia sido publicado.

De acordo com pessoas familiarizadas com o processo de organização do Enem, o prazo é “apertado” ou até “impossível” de ser cumprido. Elas também ressaltam que, caso as etapas de impressão e distribuição das provas sejam aceleradas para garantir a realização em 2021, é possível que haja comprometimento da qualidade e segurança.

Até o orçamento está sem uma definição mais clara. Por enquanto, há R$ 200 milhões para cumprir a etapa do planejamento, o que não inclui a aplicação da prova. Entre as metas globais para o ano do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a aplicação do exame não está prevista.

Para se ter uma ideia, em 2020, o edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de abril, e as inscrições ocorreram de 11 a 22 de maio. Neste ano, o possível adiamento para 2022, que chegou a ser confirmado pela presidente do Conselho Nacional de Educação, teria desagradado membros do governo. Agora, MEC e Inep tentam reverter a situação. Questionado nesta sexta sobre os prazos para realizar a prova ainda este ano, o Inep não respondeu.

