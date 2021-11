Jovem estava a bordo de avião que caiu no mar- Poltrona encontrada pode ser da aeronave

(Foto:Reprodução/Redes sociais ) – Uma das três pessoas que estavam a bordo de um avião bimotor, que caiu em mar aberto, na noite da quarta-feira (24), na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foi identificada como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. Ele seria o copiloto da aeronave.

Em um vídeo enviado à TV Globo, Ana Regina, mãe do jovem, relata dificuldades em encontrar o filho. A família tentava alugar uma embarcação nas primeiras horas da manhã desta quinta (25) para ir até o local das coordenadas da queda da aeronave.

Em entrevista a um jornal da mesma emissora, a namorada do copolito, Thalya Viana, comentou que a família tem poucas informações, e as que chegam são desencontradas.

Imagem do local onde o avião bimotor teria caído (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

“Estamos desde 21h tentando conseguir qualquer informação. A primeira informação que nós tivemos foi que o avião caiu, depois a informação era que caiu, mas que eles já tinham sido resgatados, depois a informação foi que não caiu, que eles fizeram um pouso forçado por perda de motor, e o pouso foi entre Ubatuba e Trindade, e que eles teriam sido resgatados. Só que eles não foram resgatados. A gente ligou para todos os hospitais próximos ao local, e ele não deu entrada — nós procuramos pelo nome, pelo CPF, tudo”, disse.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo da Ubatuba atendeu a ocorrência e encaminhou uma embarcação com cerca de quatro tripulantes para realizar as buscas na área informada. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, acionado às 23h46 da quarta, também presta apoio. Até o momento, não há confirmação de mortes.

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Anac, a aeronave é de modelo PA-34-220T, série 34-8133079. O piloto e o passageiro ainda não foram identificados. (Por: Redação BNews em 25 de Novembro de 2021 às 09:42)

Poltrona retirada do mar pode pertencer ao avião bimotor que caiu entre Rio e SP

Banco localizado pela Força Aérea Brasileira durante buscas por avião bimotor desaparecido

Equipes da Força Aérea Brasileira localizaram destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. Imagens compartilhadas nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, mostram uma poltrona boiando no mar, que pode pertencer ao avião bimotor que caiu em mar aberto entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), na noite desta quarta-feira. Três pessoas estavam a bordo, entre elas o copiloto identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. A família busca por notícias desde a noite de quarta-feira.

As buscas pela aeronave começaram por volta às 4h15, com a ajuda de um helicóptero na área delimitada. Eles também utilizaram óculos de visão noturna (NVG, sigla em inglês para Night Vision Goggles). Às 6h35 a Força Aérea Brasileira encontrou destroços e a localização foi repassada aos órgãos de busca marítima e os voos continuam.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), unidade da Força Aérea Brasileira responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado na noite desta quarta-feira sobre o desaparecimento da aeronave de prefixo PP-WRS no litoral do estado do Rio de Janeiro.

Buscas: Amigos e namorada do piloto do avião que caiu no mar entre Rio e SP compartilham fotos nas redes em busca de notícias. (Por:Extra )

Nota na íntegra da Força Aérea Brasileira:

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), unidade da Força Aérea Brasileira responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado na noite desta quarta-feira (24) sobre o desaparecimento da aeronave de prefixo PP-WRS no litoral do estado do Rio de Janeiro.

Conforme estabelecido nas normas internacionais de busca e salvamento, às 4h15 de quinta-feira (25) um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV iniciou as buscas na área delimitada, utilizando óculos de visão noturna (NVG, sigla em inglês para Night Vision Goggles). Às 6h35 a Força Aérea Brasileira localizou destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. A localização foi repassada aos órgãos de busca marítima e os voos continuam.

