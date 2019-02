Frigobar na cela de Lula seria ‘regalia’, diz Lava Jato

(Foto:Heuler Andrey/AFP)- Procuradores também disseram à juíza Carolina Moura Lebbos que há necessidade de mais informações sobre consultas médicas e esteira ergométrica

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra o pedido feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter o direito de usufruir de um frigobar na prisão. Em documento anexado na última sexta-feira no processo da execução penal de Lula, os procuradores da Operação Lava Jato no Paraná afirmaram que atender à demanda do petista, preso há um mês em Curitiba, seria conceder a ele uma “regalia”.

“Inexiste paralelo de concessão de tal regalia no sistema prisional”, sustenta a força-tarefa da Lava Jato à juíza federal Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução da pena de 12 anos e um mês de prisão a que Lula foi condenado em segunda instância no caso do tríplex do Guarujá.

Ainda conforme os procuradores, “o custodiado está cumprindo pena e que o deferimento do pedido constituiria injusta discriminação em relação aos demais apenados”.

Por Estadão Conteúdo

