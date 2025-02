Ladrão é morto por empresário após invasão de residência em Santarém (PA)

Erlisson Jorge Santos Marques, vulgo “Jorginho” | Foto: Reprodução

Erlisson Jorge Santos Marques, vulgo “Jorginho”, foi morto com um tiro na região do rosto após invadir a residência de um empresário para praticar uma ação criminosa.

O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (11) na Avenida Mendonça Furtado entre Travessa Silvino Pinto e Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Santa Clara, em Santarém.

Vulgo “Jorginho” morreu ainda no local. Ele é um velho conhecido da polícia contumaz a invadir residências e furtar.

O empresário deve procurar a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência.

Passagens pela polícia

“Jorginho”, embora muito conhecido por estar envolvido em ações criminosas, nossa reportagem apurou que na Justiça existem apenas 3 (três) processos por furtos qualificados, sendo 2 (dois) em 2021 e 1 (um) em 2022.

No último, ele não foi localizado para ser intimado a participar de audiência. Na oportunidade, sua mãe informou à Justiça que ele vivia em situação de rua por ser viciado em entorpecentes.

