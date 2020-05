Mãe de Jojo Todynho morre de Covid-19

A funkeira decidiu comentar sobre o assunto nas redes sociais (Foto:© Divulgação / Record TV – Antonio Chahestian)_

Nesta terça-feira (26), a funkeira Jojo Todynho decidiu usar as redes sociais para revelar que dona Maria Helena, sua mãe de criação, havia morrido vítima da covid-19.

“Eu vou ficar sumida do Instagram. Eu acabei de perder um dos meus amores maior, que me criou. Eu tô sem acrediar que minha mãe Maria Helena me deixou. Eu vou sumir, tá gente? Eu preciso sumir”, disse às lágrimas.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, Maria Helena fazia parte do grupo de risco já que, além da idade avançada (mais de 60 anos), era paciente de hemodiálise.

“Metade da mulher que me tornei, ela que me ensinou. O respeito ao próximo e os valores foram muito importantes na minha criação. Ajudou muito a minha avó e não posso nem me despedir”, lamentou a Jojo, através de sua assessoria.

