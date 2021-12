Mãe denuncia filha de 12 anos após ser agredida e ameaçada de morte por não aceitar namoro

(Foto:Reprodução) – A mulher relatou que foi agredida com chutes no abdômen e intimada com uma faca

Uma mulher de 32 anos recorreu às autoridades na noite de terça-feira (30) para denunciar a própria filha, de 12. Para os militares, a moça relatou ter sido agredida e ameaçada com uma faca por não aceitar o namoro da pré-adolescente. O caso aconteceu em Patrocínio, no Alto Paranaíba mineiro.

Conforme a mãe, ela levou chutes no abdômen quando tentou ver o celular da filha, que ficou descontrolada e logo em seguida a ameaçou. A mulher não aprova o namoro devido a pouca idade da menina. Ela foi orientada pelos policiais a procurar um Conselho Tutelar.

Segundo o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a pessoa menor de 18 anos que praticar ato infracional equiparado ao crime de ameaça com conduta grave, com uso de armas brancas, pode sofrer pena de aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida.

