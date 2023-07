Mãe é chamada em escola e dá surra no filho de 13 anos

Mãe agrediu o filho de 13 anos com golpes de cinta dentro de sala de aula (Foto| Reprodução)

APANHOU EM SALA DE AULA – A mulher foi chamada para conversar, mas interrompeu a aula e “corrigiu” o filho. O Conselho Tutelar foi acionado

Uma mãe de 40 anos agrediu o filho de 13 anos com golpes de cinta dentro de sala de aula em Goioxim, no Paraná. O caso acabou com o Conselho Tutelar, depois que três professoras conseguiram conter a mãe. A Polícia Militar compareceu na última quarta-feira (26) ao Colégio Estadual do Pinhalzinho, após as conselheiras entrarem em contato pedindo para dar apoio à situação.

No local, estavam às três professoras de 30, 34 e 39 anos que relataram que a mãe compareceu ao colégio porque a chamaram para conversar por razões escolares. No entanto, a mãe foi até a classe onde o filho estava em aula e começou a agredir o adolescente com golpes de cinto. Por isso, as professoras precisaram conter a mulher. Em seguida, a mãe saiu do colégio por vontade própria.

A equipe se deslocou até a residência da mulher e conversou sobre o caso. De acordo com o Boletim de Ocorrência, ela contou à PM que estava arrependida pela atitude, mas estava ciente da gravidade dos fatos. As conselheiras tutelares resolveram afastar o menor do lar, e o encaminharam até a Casa Lar, até a conclusão do inquérito.

Além disso, elas aconselharam a não encaminhar a mãe de imediato por ser lactante e ter que amamentar a outra filha de um ano. Assim como tinha a responsabilidade de cuidar de um terceiro filho. Diante dos fatos, a polícia orientou a mãe. Já as conselheiras tutelares encaminharam o menor para unidade de saúde do município para fazer o laudo de lesão corporal e depois ao acolhimento na Casa Lar.

Fonte: Meia Hora Notícias/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2023/05:25:27

