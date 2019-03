Marido flagra mulher na cama com amante e é morto a facadas em MT, diz polícia

Caso foi registrado nesta quinta-feira (31) em Lucas do Rio Verde. Segundo a polícia, a mulher e o amante fugiram e não foram localizados.

Um jovem de 20 anos foi morto a facadas após flagrar a mulher com um amante dela em casa, no município de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, Weverton Silva Figueiredo tentou agredir a mulher e foi atingido pelo amante dela enquanto discutiam.

O crime, registrado no Bairro Rio Verde, ocorreu depois que a vítima chegou em casa e encontrou a mulher dele com o suspeito do assassinato na cama.

Segundo a polícia, Weverton tentou agredir a mulher, entretanto, foi impedido pelo amante, que desferiu dois golpes de faca contra ele.

Mesmo ferida, a vítima deixou o local do crime, mas não conseguiu pedir ajuda. Ele foi encontrado pelo pai caído em uma rua em frente à Escola Dom Bosco, em Lucas do Rio Verde. Foi socorrido e levado para um hospital e morreu na unidade.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher e o amante fugiram e ainda não foram localizados. O caso está sob investigação.

Fonte: G1.

