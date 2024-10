MEC investirá mais de R$ 227 mi em complexo hospitalar da UFC

Foto: Reprodução | Recursos do Novo PAC garantirão conclusão do prédio de unidade neonatal da maternidade, além da construção de um novo hospital para o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC).

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vai investir R$ 227,8 milhões no Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Um total de R$ 12,8 milhões será revertido para a continuidade da reforma do prédio da unidade neonatal da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac). Outros R$ 215 milhões vão custear a construção de um novo hospital universitário no Campus do Porangabuçu. Os valores são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A ordem de serviço para conclusão da unidade neonatal e a autorização da licitação para construção do novo hospital foram assinadas nesta quinta-feira, 24 de outubro, em Fortaleza (CE), pelo ministro de Estado da Educação, Camilo Santana — acompanhado pelo reitor da UFC, Custódio Almeida, e pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro. Também esteve presente na cerimônia o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Além dos investimentos na conclusão da maternidade, vamos construir um novo hospital, que será um dos mais modernos que temos no país. E eu posso garantir que vamos ter todos os recursos para a manutenção e o custeio desse novo hospital pela Ebserh.” Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro Santana explicou que, no momento do desenho orçamentário do Novo PAC para retomada dos investimentos nas universidades federais, os próprios reitores fizeram seus planejamentos, apontando as prioridades de cada instituição para o uso dos recursos. “O reitor da UFC priorizou fortemente a área da saúde, então, além dos investimentos na conclusão da maternidade, vamos construir um novo hospital, que será um dos mais modernos que temos no país. E eu posso garantir que vamos ter todos os recursos para a manutenção e o custeio desse novo hospital pela Ebserh, o que para mim é o mais importante, para além de construir ele. Vamos realizar também um concurso público, que já está autorizado, para aumentar as equipes para os serviços que estamos ampliando”, afirmou.

Segundo o reitor Custódio Almeida, o edital para licitação do novo hospital será lançado dentro de poucos dias. “O novo hospital terá 17 pavimentos e contará com salas cirúrgicas robóticas, logística hospitalar automatizada, ampliação de leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva], unidade específica para AVC [Acidente Vascular Cerebral], sala para PET Scan [tomografia por emissão de pósitrons] e ambientes aprimorados para atendimento humanizado. Tudo isso é representativo dos esforços do governo federal na valorização da educação pública, beneficiando a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo”, defendeu. Almeida acrescentou que a estrutura hospitalar atual da UFC é de 1948, tendo sido ampliada de acordo com as demandas, “mas não consegue mais atender à comunidade. Com esses recursos, vamos melhorar as condições de trabalho para que o corpo funcional possa usar todo seu potencial”.

Chioro pontuou que a conclusão das obras da maternidade também visa ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. “Observar a qualidade do atendimento que oferecemos na emergência da Meac nos enche de orgulho de ser brasileiro e de defender o SUS e a universidade pública. Mas, para cumprir ainda mais seu papel de referência em alta complexidade em obstetrícia e pediatria no país, era preciso resolver seu principal gargalo, que era a UTI neonatal, e hoje estamos atendendo a isso”, disse o presidente da Ebserh.

Maternidade – A obra da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand está ampliando e melhorando uma estrutura já existente. Os investimentos anunciados nesta quinta-feira (24) dão início à segunda etapa da obra. Para a primeira parte da reforma, iniciada em março de 2023 e concluída em junho de 2024, houve um investimento de R$ 9,6 milhões. Com o novo repasse, o montante total de recursos soma a importância de R$ 22,4 milhões.

A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) aumentará sua capacidade de cinco para 12 leitos, enquanto a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) ampliará de 30 para 44 leitos. Já a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn) passará de 21 para 40 leitos. Além disso, a reforma impactará a adequação de todos os ambientes e de suas respectivas instalações às normas técnicas vigentes, Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e condições de acessibilidade da edificação. O projeto também melhorará as condições de ensino para residentes e internos.

A previsão é que a segunda etapa seja concluída em 18 meses. Ainda está prevista uma terceira etapa da obra, que deverá ser concluída seis meses após a entrega da anterior. Serão contempladas, no primeiro pavimento superior, a UCINCo, a UCINCa e a UTIn (dez leitos). O segundo pavimento superior funcionará como pavimento técnico, local onde estão abrigados a subestação de energia e equipamentos de climatização para atender aos demais pavimentos. O terceiro pavimento superior comportará a UTIn (30 leitos), totalizando 612,64 m² de área construída. Já no quarto pavimento superior, serão instalados repousos e áreas de administração e de ensino, também com 612,64 m² de área construída.

A Meac é uma unidade hospitalar de ensino de referência para gestação de alto risco em Fortaleza, recebendo pacientes das unidades básicas de saúde e das regionais. Além disso, oferece atendimento nas especialidades de obstetrícia, ginecologia, neonatologia, mastologia e medicina fetal. A maternidade é constituída por um conjunto de blocos geminados que somam, até o momento, 10.619,43 m² de área construída.

Novo hospital – O hospital universitário que vai integrar o Complexo Hospitalar da UFC contará com uma estrutura inteiramente nova, com três prédios, equipamentos de ponta, salas cirúrgicas robóticas, logística hospitalar automatizada, 201 leitos (dos quais 24 são de UTI) e ambientes aprimorados para atendimento humanizado.

Em uma etapa subsequente, serão construídos o segundo prédio (com seis andares) e o terceiro bloco do conjunto (com dois andares). Este último será destinado ao apoio logístico e gerencial e à engenharia clínica, setor responsável pela gestão da infraestrutura tecnológica do hospital.

A obra será beneficiada com o aproveitamento de um imóvel e a revisão dos projetos de engenharia do que seria o hospital do Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). A expectativa é que o prédio esteja em funcionamento em 2026. Quando ficar pronto, o hospital passará à gestão da Ebserh.

Rede Ebserh – A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao MEC, a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Expansão e consolidação nacional – No dia 10 de junho, o governo federal anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões para a consolidação e a expansão das universidades federais e dos hospitais universitários. O recurso é parte do Novo PAC e será dirigido à criação de dez campi universitários, espalhados pelas cinco regiões do país, e a melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. Além disso, será repassado R$ 1,75 bilhão para realização de obras em 31 hospitais universitários da Ebserh, sendo oito novos.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Ebserh e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/19:26:09

Curtir isso: Curtir Carregando...