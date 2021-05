Medicamentos sem nota fiscal são apreendidos em Abel Figueredo pela Sefa

Toda a mercadoria estava sem nota fiscal e o valor da carga somou R$ 33 mil – [Foto: Divulgação]

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de mercadorias em trânsito de Carajás, sudeste do Estado, apreenderam, medicamentos e insumos hospitalares na unidade de Carne de Sol, na BR-222, no município de Abel Figueredo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19) pela Secretaria.

No caminhão fiscalizado, oriundo de Imperatriz, no Maranhão, foram encontradas 900 caixas de medicamentos diversos, 50 litros de água oxigenada, 640 pacotes de fraldas e 60 bobinas para exames de eletrocardiograma, que iriam abastecer farmácias nas cidades de Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Toda a mercadoria estava sem nota fiscal e o valor da carga somou R$ 33 mil. O transportador foi autuado no valor de R$10.094, referente a ICMS mais multa.



A Secretaria da Fazenda do Pará possui oito unidades de fronteira, que trabalham 24 horas com o controle de mercadorias em trânsito que entram e saem do Estado. São a Coordenação do Araguaia, localizada na Rodovia PA-447 em Conceição do Araguaia; Coordenação Tapajós, no Porto de Óbidos; Carajás, localizada na Rodovia Transamazônica Km 9, em Marabá; Coordenação do Gurupi, que fica Rodovia BR-316, Km 280, em Cachoeira do Piriá; Itinga, que fica na rodovia BR-010, em Dom Eliseu; Mercadorias em Trânsito, com sede em Belém; Coordenação de Portos e Aeroportos, em Belém, e Coordenação de Serra do Cachimbo, na Rodovia BR-163, Km 785 em Novo Progresso.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

