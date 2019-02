Menor foi estrupado no garimpo São José por homem de 55 anos

Por volta das 12h do dia 30 de outubro, a guarnição da Policia Militar da comunidade São José, no município de Jacareacanga, foi informada pelo senhor,. F. J. M. F., que seu filho, o menor de 07 anos, havia sido vítima de estupro, no local conhecido como Baixão da Pimenteira, distante 05 km da comunidade de São José.

Com essas informações, a guarnição da Policia Militar do São José, deslocou-se imediatamente ao local do ocorrido, onde realizou a detenção do acusado, Cicero Carrilho Castro, 55 anos, conhecido como Paulista, no garimpo Pimenteira. Após a detenção do acusado, Paulista, foi conduzido e apresentado na 104 UIPP de Jacareacanga, para procedimentos cabíveis.

O menor foi também conduzido para Jacareacanga, onde foi realizado exames médico, o qual foi comprovado o ato.

Paulista, será conduzido para Itaituba, onde ficará aguardando na Casal Penal, pronunciamento da justiça.

Fonte: Anderson Pantoja – Portal Bure

