Motociclista morre em colisão frontal com carreta na Alça Viária

Informações inciais são que o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas não voltou a tempo para sua pista

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na tarde desta terça-feira (05), no km 55 da rodovia 483, a Alça Viária, município de Barcarena.Ainda sem identificação, o homem teve morte praticamente instantânea devido à força do impacto.

A morte foi confirmada pelo comando do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), que já está no local, assim como viaturas do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que aguardam a equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML).

A informações iniciais são que o condutor da motocicleta tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu voltar a sua pista a tempo e acabou colidindo na frente da carreta, que vinha na pista contrária. O homem estava sem capacete, o que leva a crer que seja morador de alguma comunidade das proximidades.

