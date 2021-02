Motorista fica preso nas ferragens e morre carbonizado em acidente no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um motorista morreu carbonizado, após ficar preso nas ferragens, em um acidente entre duas carretas na rodovia BR 155, nesta sexta-feira (26), na BR-155, na saída de Eldorado do Carajás , sentido Xinguara, sudeste do estado. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança.

You May Also Like